ServiceNow
  • Palgad
  • Sales Enablement

  • Kõik Sales Enablement Palgad

ServiceNow Sales Enablement Palgad

Keskmine Sales Enablement kogutasu in United States ettevõttes ServiceNow ulatub $249K kuni $348K year kohta. Vaata ettevõtte ServiceNow kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

$270K - $327K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$249K$270K$327K$348K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ServiceNow ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga jobFamilies.Sales Enablement ametikoha palgapakett ettevõttes ServiceNow in United States on aastase kogutasuga $348,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ServiceNow jobFamilies.Sales Enablement ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $249,000.

Muud ressursid