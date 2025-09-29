Ettevõtete kataloog
Keskmine Graafiline Disainer kogutasu in United States ettevõttes ServiceNow ulatub $66.1K kuni $90.2K year kohta. Vaata ettevõtte ServiceNow kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

$70.8K - $85.6K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$66.1K$70.8K$85.6K$90.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ServiceNow ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Graafiline Disainer sa ServiceNow in United States ay may taunang kabuuang bayad na $90,239. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ServiceNow para sa Graafiline Disainer role in United States ay $66,123.

