Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes ServiceNow ulatub $118K year kohta taseme IC1 puhul kuni $296K year kohta taseme IC4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $252K. Vaata ettevõtte ServiceNow kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
IC1
$118K
$118K
$0
$0
IC2
$217K
$155K
$46.2K
$15.7K
IC3
$213K
$178K
$21.3K
$13.3K
IC4
$296K
$187K
$80.4K
$28.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
ServiceNow ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
