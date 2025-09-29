Ettevõtete kataloog
ServiceNow
ServiceNow Andmeanalüütik Palgad

Vaata ettevõtte ServiceNow kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

₹9.58M - ₹10.92M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹8.35M₹9.58M₹10.92M₹12.16M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

₹13.95M

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ServiceNow ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

The highest paying salary package reported for a Andmeanalüütik at ServiceNow in India sits at a yearly total compensation of ₹12,160,946. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Andmeanalüütik role in India is ₹8,347,768.

Muud ressursid