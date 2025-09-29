Ettevõtete kataloog
Keskmine Ettevõtte Arendus kogutasu ettevõttes ServiceNow ulatub $131K kuni $187K year kohta. Vaata ettevõtte ServiceNow kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

$150K - $176K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$131K$150K$176K$187K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ServiceNow ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga Ettevõtte Arendus ametikoha palgapakett ettevõttes ServiceNow on aastase kogutasuga $187,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ServiceNow Ettevõtte Arendus ametikoha keskmine aastane kogutasu on $131,200.

