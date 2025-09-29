Ettevõtete kataloog
ServiceNow
  • Palgad
  • Ärioperatsioonide Juht

  • Kõik Ärioperatsioonide Juht Palgad

ServiceNow Ärioperatsioonide Juht Palgad

Mediaanne Ärioperatsioonide Juht tasupaketi kogusumma ettevõttes ServiceNow on $439K year kohta. Vaata ettevõtte ServiceNow kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Kokku aastas
$439K
Tase
IC5
Põhipalk
$220K
Stock (/yr)
$175K
Boonus
$44K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
18 Aastat
Millised on karjääritasemed ServiceNow?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ServiceNow ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ServiceNow ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ServiceNow ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes ServiceNow on aastase kogutasuga $517,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ServiceNow Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on $386,500.

