Ettevõtete kataloog
Servian
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Lahenduste Arhitekt

  • Kõik Lahenduste Arhitekt Palgad

Servian Lahenduste Arhitekt Palgad

Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in Australia kogusumma ettevõttes Servian on A$156K year kohta. Vaata ettevõtte Servian kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Kokku aastas
A$156K
Tase
L3
Põhipalk
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Boonus
A$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
11 Aastat
Millised on karjääritasemed Servian?

A$249K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt A$46.7K+ (mõnikord A$467K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Lahenduste Arhitekt pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Servian in Australia on aastase kogutasuga A$220,929. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Servian Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Australia on A$155,700.

Esiletõstetud töökohad

    Servian jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • SwissBorg
  • Culture Amp
  • Brillio
  • RBA
  • Optym
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid