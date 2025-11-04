Ettevõtete kataloog
Keskmine Müük kogutasu in India ettevõttes Sendbird ulatub ₹5.73M kuni ₹8.17M year kohta. Vaata ettevõtte Sendbird kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Keskmine Kogutasu

₹6.56M - ₹7.68M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Sendbird ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes Sendbird in India on aastase kogutasuga ₹8,168,741. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sendbird Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹5,725,100.

