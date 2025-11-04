Ettevõtete kataloog
Sendbird
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Turundus

  • Kõik Turundus Palgad

Sendbird Turundus Palgad

Keskmine Turundus kogutasu in United States ettevõttes Sendbird ulatub $108K kuni $153K year kohta. Vaata ettevõtte Sendbird kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Keskmine Kogutasu

$122K - $139K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$108K$122K$139K$153K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Turundus andmete sisestusts ettevõttes Sendbird avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Sendbird ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Turundus pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes Sendbird in United States on aastase kogutasuga $153,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sendbird Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $107,900.

Esiletõstetud töökohad

    Sendbird jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid