Ettevõtete kataloog
Sendbird
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Infotehnoloog (IT)

  • Kõik Infotehnoloog (IT) Palgad

Sendbird Infotehnoloog (IT) Palgad

Keskmine Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes Sendbird ulatub ₩41.81M kuni ₩57.06M year kohta. Vaata ettevõtte Sendbird kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Keskmine Kogutasu

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Infotehnoloog (IT) andmete sisestusts ettevõttes Sendbird avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+₩82.28M
Robinhood logo
+₩126.26M
Stripe logo
+₩28.37M
Datadog logo
+₩49.65M
Verily logo
+₩31.21M
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Sendbird ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Infotehnoloog (IT) pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Sendbird on aastase kogutasuga ₩57,063,840. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sendbird Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on ₩41,814,021.

Esiletõstetud töökohad

    Sendbird jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid