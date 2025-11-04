Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Germany kogusumma ettevõttes Senacor Technologies on €60.3K year kohta. Vaata ettevõtte Senacor Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
Senacor Technologies
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Kokku aastas
€60.3K
Tase
Senior
Põhipalk
€56.6K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€3.7K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Senacor Technologies in Germany on aastase kogutasuga €103,819. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Senacor Technologies Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €61,762.

Muud ressursid