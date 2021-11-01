Ettevõtete kataloog
Sempra
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Sempra Palgad

Sempra palk ulatub $87,636 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $223,875 Mehaanikinsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Sempra. Viimati uuendatud: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Raamatupidaja
$135K
Ärianalüütik
$119K
Andmeanalüütik
$87.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Elektriinsener
$108K
Mehaanikinsener
$224K
Projektijuht
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Tarkvaraarendaja
$124K
Tehnilise Programmi Juht
$181K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Sempra on Mehaanikinsener at the Common Range Average level aastase kogutasuga $223,875. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sempra keskmine aastane kogutasu on $123,970.

Esiletõstetud töökohad

    Sempra jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • ExxonMobil
  • BNY Mellon
  • Baker Hughes
  • Phillips 66
  • Jabil
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid