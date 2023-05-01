Ettevõtete kataloog
Self
Self Palgad

Self palk ulatub $8,437 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $752,555 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Self. Viimati uuendatud: 10/25/2025

Tarkvaraarendaja
Median $120K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Raamatupidaja
$9.4K
Administratiivassistent
$103K

Ärioperatsioonid
$201K
Andmeanalüütik
$8.4K
Riistvarainsener
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Juhtimiskonsultant
$71.4K
Turundus
$106K
Toote Disainer
$100K
Tootejuht
$753K
Projektijuht
$131K
Müük
$23.2K
Tehnilise Programmi Juht
$249K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Self on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $752,555. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Self keskmine aastane kogutasu on $104,849.

Muud ressursid