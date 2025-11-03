Ettevõtete kataloog
Seismic
Seismic Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Seismic on $227K year kohta. Vaata ettevõtte Seismic kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Seismic
Software Engineering Manager
New York, NY
Kokku aastas
$227K
Tase
L3
Põhipalk
$183K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$44K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed Seismic?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Seismic in United States on aastase kogutasuga $273,556. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Seismic Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $216,000.

