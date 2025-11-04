Ettevõtete kataloog
Seekr Technologies
Seekr Technologies Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Seekr Technologies on $254K year kohta. Vaata ettevõtte Seekr Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
Seekr Technologies
Machine Learning Engineer
Los Angeles, CA
Kokku aastas
$254K
Tase
Senior
Põhipalk
$195K
Stock (/yr)
$30K
Boonus
$29.3K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Seekr Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Seekr Technologies in United States on aastase kogutasuga $269,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Seekr Technologies Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $208,600.

