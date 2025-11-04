Ettevõtete kataloog
SeekOut
SeekOut Turundus Palgad

Mediaanne Turundus tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes SeekOut on $135K year kohta. Vaata ettevõtte SeekOut kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
SeekOut
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Kokku aastas
$135K
Tase
-
Põhipalk
$135K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed SeekOut?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

SeekOut ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes SeekOut in United States on aastase kogutasuga $143,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SeekOut Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $135,000.

Muud ressursid