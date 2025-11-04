Ettevõtete kataloog
Securonix
Securonix Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Securonix on ₹1.04M year kohta. Vaata ettevõtte Securonix kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
Securonix
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹1.04M
Tase
L1
Põhipalk
₹1.04M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Securonix?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Securonix in India on aastase kogutasuga ₹3,825,005. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Securonix Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,041,355.

Muud ressursid