Ettevõtete kataloog
Security Compass
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Security Compass Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Security Compass on CA$181K year kohta. Vaata ettevõtte Security Compass kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Kokku aastas
CA$181K
Tase
L3
Põhipalk
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$4.6K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
11 Aastat
Millised on karjääritasemed Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Security Compass in Canada on aastase kogutasuga CA$183,708. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Security Compass Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$180,881.

Esiletõstetud töökohad

    Security Compass jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Pythian
  • Benevity
  • SICPA
  • IntraEdge
  • Clio
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid