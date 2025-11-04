Ettevõtete kataloog
Secureworks
Secureworks Küberturbe Analüütik Palgad

Mediaanne Küberturbe Analüütik tasupaketi kogusumma ettevõttes Secureworks on $138K year kohta. Vaata ettevõtte Secureworks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/4/2025

Mediaan pakk
company icon
Secureworks
Security Analyst
Atlanta, GA
Kokku aastas
$138K
Tase
Senior Advisor
Põhipalk
$130K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$8K
Aastat ettevõttes
7 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed Secureworks?
KKK

Kõrgeima palgaga Küberturbe Analüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Secureworks on aastase kogutasuga $218,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Secureworks Küberturbe Analüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu on $131,500.

