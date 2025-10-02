Tarkvaraarenduse Juht tasu in Greater Toronto Area ettevõttes Scotiabank ulatub CA$126K year kohta kuni CA$181K. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Toronto Area kogusumma on CA$138K. Vaata ettevõtte Scotiabank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***