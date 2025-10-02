Tarkvaraarendaja tasu in Greater Toronto Area ettevõttes Scotiabank ulatub CA$90.2K year kohta taseme L6 puhul kuni CA$184K year kohta taseme L9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Toronto Area kogusumma on CA$120K. Vaata ettevõtte Scotiabank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
