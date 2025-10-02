Tarkvaraarendaja tasu in Colombia ettevõttes Scotiabank ulatub COP 184.06M year kohta taseme L6 puhul kuni COP 130.87M year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Colombia kogusumma on COP 130.15M. Vaata ettevõtte Scotiabank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi