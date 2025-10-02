Ettevõtete kataloog
Scotiabank
Scotiabank Tarkvaraarendaja Palgad kohas Colombia

Tarkvaraarendaja tasu in Colombia ettevõttes Scotiabank ulatub COP 184.06M year kohta taseme L6 puhul kuni COP 130.87M year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Colombia kogusumma on COP 130.15M. Vaata ettevõtte Scotiabank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L6
(Algajate Tase)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed Scotiabank?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Veebiarendaja

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Scotiabank in Colombia on aastase kogutasuga COP 269,354,338. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Scotiabank Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Colombia on COP 126,473,950.

