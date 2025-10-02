Tootejuht tasu in Greater Toronto Area ettevõttes Scotiabank ulatub CA$116K year kohta taseme L7 puhul kuni CA$141K year kohta taseme L8 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Toronto Area kogusumma on CA$124K. Vaata ettevõtte Scotiabank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
