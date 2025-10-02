Ärianalüütik tasu in Greater Toronto Area ettevõttes Scotiabank ulatub CA$87.3K year kohta taseme L6 puhul kuni CA$134K year kohta taseme L8 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Toronto Area kogusumma on CA$99.1K. Vaata ettevõtte Scotiabank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
