Ettevõtete kataloog
SCORE
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

SCORE Palgad

SCORE palk ulatub $60,992 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $187,926 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest SCORE. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $122K
Andmeteadlane
$146K
Toote Disainer
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tootejuht
$183K
Tarkvaraarenduse Juht
$188K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes SCORE on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $187,926. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SCORE keskmine aastane kogutasu on $145,725.

Esiletõstetud töökohad

    SCORE jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Roblox
  • Facebook
  • Spotify
  • Square
  • Airbnb
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid