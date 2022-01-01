Ettevõtete kataloog
Scholastic
Scholastic Palgad

Scholastic palk ulatub $88,000 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $155,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Scholastic. Viimati uuendatud: 11/15/2025

Tarkvaraarendaja
Median $155K
Ärianalüütik
Median $88K
Toote Disainer
$126K

Toote Juht
$89.2K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Scholastic on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $155,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Scholastic keskmine aastane kogutasu on $107,413.

