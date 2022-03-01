Ettevõtete kataloog
Schindler Elevator
Schindler Elevator Palgad

Schindler Elevator palk ulatub $85,425 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $156,800 Projekti Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Schindler Elevator. Viimati uuendatud: 11/15/2025

Ärianalüütik
$97.3K
Projekti Juht
$157K
Tarkvaraarendaja
$85.4K

Lahenduste Arhitekt
$111K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Schindler Elevator on Projekti Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $156,800. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Schindler Elevator keskmine aastane kogutasu on $104,053.

