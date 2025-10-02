Ettevõtete kataloog
Scandit
Scandit Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Zurich Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Zurich Area kogusumma ettevõttes Scandit on CHF 136K year kohta. Vaata ettevõtte Scandit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Kokku aastas
CHF 136K
Tase
L3
Põhipalk
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Boonus
CHF 5.1K
Aastat ettevõttes
5-10 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Scandit?

CHF 134K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Scandit in Greater Zurich Area on aastase kogutasuga CHF 146,053. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Scandit Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Zurich Area on CHF 137,243.

