Ettevõtete kataloog
Scaleway
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

  • Greater Paris Area

Scaleway Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas Greater Paris Area

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Greater Paris Area kogusumma ettevõttes Scaleway on €65.5K year kohta. Vaata ettevõtte Scaleway kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Kokku aastas
€65.5K
Tase
-
Põhipalk
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€4.7K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
18 Aastat
Millised on karjääritasemed Scaleway?

€141K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt €26.5K+ (mõnikord €265K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Scaleway in Greater Paris Area on aastase kogutasuga €79,064. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Scaleway Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Paris Area on €65,490.

Esiletõstetud töökohad

    Scaleway jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Coinbase
  • Stripe
  • Flipkart
  • Amazon
  • Apple
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid