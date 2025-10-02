Ettevõtete kataloog
Scaler Academy Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Scaler Academy on ₹3.4M year kohta. Vaata ettevõtte Scaler Academy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Scaler Academy
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹3.4M
Tase
Senior Software Engineer
Põhipalk
₹3M
Stock (/yr)
₹400K
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Scaler Academy?

₹13.94M

Viimased Palgaandmed
Lisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Scaler Academy in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹14,190,247. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Scaler Academy Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹3,246,703.

