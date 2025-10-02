Ettevõtete kataloog
Scale AI
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tehnilise Programmi Juht

  • Kõik Tehnilise Programmi Juht Palgad

  • Mexico

Scale AI Tehnilise Programmi Juht Palgad kohas Mexico

Tehnilise Programmi Juht kogutasu in Mexico ettevõttes Scale AI on MX$1.38M year kohta taseme L4 puhul. Vaata ettevõtte Scale AI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

MX$3.09M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt MX$579K+ (mõnikord MX$5.79M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Scale AI ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tehnilise Programmi Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Scale AI in Mexico on aastase kogutasuga MXMX$30,091,134. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Scale AI Tehnilise Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Mexico on MXMX$23,042,233.

Esiletõstetud töökohad

    Scale AI jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid