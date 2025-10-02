Ettevõtete kataloog
Scale AI
  • Palgad
  • Projektijuht

  • Kõik Projektijuht Palgad

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Projektijuht Palgad kohas San Francisco Bay Area

Projektijuht tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Scale AI ulatub $122K year kohta taseme L3 puhul kuni $312K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $120K. Vaata ettevõtte Scale AI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Scale AI ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



KKK

Kõrgeima palgaga Projektijuht ametikoha palgapakett ettevõttes Scale AI in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $340,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Scale AI Projektijuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $120,000.

