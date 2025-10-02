Ettevõtete kataloog
Scale AI
Scale AI Ärioperatsioonid Palgad kohas San Francisco Bay Area

Vaata ettevõtte Scale AI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Kogutasu

$172K - $200K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$152K$172K$200K$220K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Scale AI ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



KKK

Muud ressursid