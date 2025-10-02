Ettevõtete kataloog
Scalable Capital Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas Munich Metro Region

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Munich Metro Region kogusumma ettevõttes Scalable Capital on €104K year kohta. Vaata ettevõtte Scalable Capital kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Kokku aastas
€104K
Tase
-
Põhipalk
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Scalable Capital?

€142K

Scalable Capital şirketindeki in Munich Metro Region Tarkvaraarenduse Juht pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €112,497 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scalable Capital şirketinde Tarkvaraarenduse Juht rolü in Munich Metro Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €104,966 tutarındadır.

