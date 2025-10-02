Ettevõtete kataloog
Scalable Capital
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Berlin Metropolitan Region

Scalable Capital Tarkvaraarendaja Palgad kohas Berlin Metropolitan Region

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Berlin Metropolitan Region kogusumma ettevõttes Scalable Capital on €77.1K year kohta. Vaata ettevõtte Scalable Capital kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Scalable Capital
Data Engineer
Berlin, BE, Germany
Kokku aastas
€77.1K
Tase
L2
Põhipalk
€72.5K
Stock (/yr)
€4.6K
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Scalable Capital?

€142K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Scalable Capital in Berlin Metropolitan Region on aastase kogutasuga €96,896. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Scalable Capital Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Berlin Metropolitan Region on €72,843.

Esiletõstetud töökohad

    Scalable Capital jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

