SberMegaMarket
SberMegaMarket Tarkvaraarendaja Palgad kohas Moscow Metro Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma ettevõttes SberMegaMarket on RUB 3.84M year kohta. Vaata ettevõtte SberMegaMarket kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
SberMegaMarket
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Kokku aastas
RUB 3.84M
Tase
Middle
Põhipalk
RUB 3.84M
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt RUB 2.51M+ (mõnikord RUB 25.05M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SberMegaMarket in Moscow Metro Area on aastase kogutasuga RUB 4,268,217. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SberMegaMarket Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Moscow Metro Area on RUB 3,843,153.

Muud ressursid