Tarkvaraarenduse Juht tasu in Moscow Metro Area ettevõttes Sberbank ulatub RUB 4.16M year kohta taseme L12 puhul kuni RUB 8.2M year kohta taseme L13 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma on RUB 5.26M. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
