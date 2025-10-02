Ettevõtete kataloog
Sberbank
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

  • Moscow Metro Area

Sberbank Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas Moscow Metro Area

Tarkvaraarenduse Juht tasu in Moscow Metro Area ettevõttes Sberbank ulatub RUB 4.16M year kohta taseme L12 puhul kuni RUB 8.2M year kohta taseme L13 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma on RUB 5.26M. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Lisa KompVõrdle Tasemeid

RUB 13.36M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt RUB 2.51M+ (mõnikord RUB 25.05M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta
Millised on karjääritasemed Sberbank?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Sberbank in Moscow Metro Area on aastase kogutasuga RUB 11,259,091. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sberbank Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Moscow Metro Area on RUB 7,052,230.

Esiletõstetud töökohad

    Sberbank jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid