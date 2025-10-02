Tarkvaraarendaja tasu in Saint Petersburg Metro Area ettevõttes Sberbank ulatub RUB 1.92M year kohta taseme L7 puhul kuni RUB 5.62M year kohta taseme L13 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Saint Petersburg Metro Area kogusumma on RUB 3.34M. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
