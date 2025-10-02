Ettevõtete kataloog
Sberbank
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Tarkvaraarendaja Palgad kohas Saint Petersburg Metro Area

Tarkvaraarendaja tasu in Saint Petersburg Metro Area ettevõttes Sberbank ulatub RUB 1.92M year kohta taseme L7 puhul kuni RUB 5.62M year kohta taseme L13 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Saint Petersburg Metro Area kogusumma on RUB 3.34M. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
(Algajate Tase)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

RUB 13.36M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt RUB 2.51M+ (mõnikord RUB 25.05M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta
Millised on karjääritasemed Sberbank?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Mobiilirakenduste tarkvarainsener

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

DevOps insener

Saidi töökindluse insener

Süsteemiinsener

Arendajate eestkõneleja

Teadur

AI insener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Sberbank in Saint Petersburg Metro Area on aastase kogutasuga RUB 5,619,488. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sberbank Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Saint Petersburg Metro Area on RUB 2,840,813.

Esiletõstetud töökohad

    Sberbank jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid