Tarkvaraarendaja tasu in Moscow Metro Area ettevõttes Sberbank ulatub RUB 1.85M year kohta taseme L7 puhul kuni RUB 6.2M year kohta taseme L14 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma on RUB 3.9M. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Palku ei leitud
