Sberbank Cybersecurity Analyst Palgad kohas Moscow Metro Area

Mediaanne Cybersecurity Analyst tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma ettevõttes Sberbank on RUB 1.83M year kohta. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Kokku aastas
RUB 1.83M
Tase
L12
Põhipalk
RUB 1.83M
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
KKK

Kõrgeima palgaga jobFamilies.Cybersecurity Analyst ametikoha palgapakett ettevõttes Sberbank in Moscow Metro Area on aastase kogutasuga RUB 4,376,879. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sberbank jobFamilies.Cybersecurity Analyst ametikoha keskmine aastane kogutasu in Moscow Metro Area on RUB 1,831,386.

Muud ressursid