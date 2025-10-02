Projektijuht tasu in Moscow Metro Area ettevõttes Sberbank ulatub RUB 2.43M year kohta taseme L7 puhul kuni RUB 9.47M year kohta taseme L13 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma on RUB 4.03M. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
RUB 2.43M
RUB 2.43M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.66M
RUB 3.3M
RUB 0
RUB 369K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
