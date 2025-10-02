Ettevõtete kataloog
Sberbank Turundus Palgad kohas Moscow Metro Area

Mediaanne Turundus tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma ettevõttes Sberbank on RUB 3.03M year kohta. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Kokku aastas
RUB 3.03M
Tase
-
Põhipalk
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
The highest paying salary package reported for a Turundus at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 3,724,836. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Turundus role in Moscow Metro Area is RUB 3,029,011.

