Andmeteadlane tasu in Saint Petersburg Metro Area ettevõttes Sberbank ulatub RUB 1.31M year kohta taseme L7 puhul kuni RUB 2.7M year kohta taseme L10 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Saint Petersburg Metro Area kogusumma on RUB 1.49M. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
