Andmeteadlane tasu in Moscow Metro Area ettevõttes Sberbank ulatub RUB 1.8M year kohta taseme L7 puhul kuni RUB 6.45M year kohta taseme L13 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma on RUB 4.1M. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
