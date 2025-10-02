Andmeanalüütik tasu in Moscow Metro Area ettevõttes Sberbank ulatub RUB 1.57M year kohta taseme L7 puhul kuni RUB 4.94M year kohta taseme L11 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma on RUB 2.83M. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
