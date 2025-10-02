Ärianalüütik tasu in Moscow Metro Area ettevõttes Sberbank ulatub RUB 1.98M year kohta taseme L7 puhul kuni RUB 4.19M year kohta taseme L11 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma on RUB 2.63M. Vaata ettevõtte Sberbank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
