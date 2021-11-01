Ettevõtete kataloog
Savvas Learning
Savvas Learning Palgad

Savvas Learning palk ulatub $89,760 kogutasus aastas Kopikirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $156,215 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Savvas Learning. Viimati uuendatud: 11/15/2025

Tarkvaraarendaja
Median $95K

Full-Stack tarkvarainsener

Kopikirjutaja
$89.8K
Toote Juht
Median $131K

Müük
$156K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Savvas Learning on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $156,215. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Savvas Learning keskmine aastane kogutasu on $113,050.

