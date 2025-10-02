Ettevõtete kataloog
Sauce Labs
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Warsaw Metropolitan Area

Sauce Labs Tarkvaraarendaja Palgad kohas Warsaw Metropolitan Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Warsaw Metropolitan Area kogusumma ettevõttes Sauce Labs on PLN 355K year kohta. Vaata ettevõtte Sauce Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kokku aastas
PLN 355K
Tase
Staff
Põhipalk
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Boonus
PLN 0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Sauce Labs?

PLN 600K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt PLN 113K+ (mõnikord PLN 1.13M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Tarkvaraarendaja v Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 524,376. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sauce Labs pre pozíciu Tarkvaraarendaja in Warsaw Metropolitan Area je PLN 330,524.

Esiletõstetud töökohad

    Sauce Labs jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Shield AI
  • Virtusa
  • MasterControl
  • NetSPI
  • Mastercard
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid