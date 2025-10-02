Ettevõtete kataloog
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Satispay Tarkvaraarendaja Palgad kohas Ann Arbor, MI Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Ann Arbor, MI Area kogusumma ettevõttes Satispay on $51.2K year kohta. Vaata ettevõtte Satispay kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Satispay
Software Engineer
Milan, MI
Kokku aastas
$51.2K
Tase
L4
Põhipalk
$46.4K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$4.9K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
6 Aastat
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Satispay ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Satispay in Ann Arbor, MI Area on aastase kogutasuga $62,942. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Satispay Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ann Arbor, MI Area on $46,752.

