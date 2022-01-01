Ettevõtete kataloog
SAP Palgad

SAP palk ulatub $23,270 kogutasus aastas Kopikirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $487,550 Ärioperatsioonide Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest SAP. Viimati uuendatud: 11/15/2025

Tarkvaraarendaja
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

DevOps insener

AI insener

Toote Disainer
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX disainer

Müük
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Kontojuht

Andmeteadlane
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Toote Juht
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Turundus
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Lahenduste Arhitekt
T3 $46K
T4 $74.9K

Andmete arhitekt

Pilve arhitekt

Tarkvaraarenduse Juht
Median $78.4K
Juhtimiskonsultant
Median $82.5K
Projekti Juht
Median $143K
Kliendi Edu
Median $128K
Tehnilise Programmi Juht
Median $120K
Personaliosakond
Median $57.7K
Müügi Insener
Median $114K
Ärianalüütik
Median $74.9K
Infotehnoloog (IT)
Median $82.8K
Raamatupidaja
$39.1K
Administratiivassistent
$74.5K
Ärioperatsioonid
$162K
Ärioperatsioonide Juht
$488K
Ärendus
$40.9K
Personalijuht
$160K
Kopikirjutaja
$23.3K
Klienditeenindus
$76.5K
Klienditeeninduse Operatsioonid
$53.8K
Andmeanalüütik
$110K
Andmeteaduse Juht
$238K
Rajatiste Juht
$80K
Graafika Disainer
$104K
Riistvara Insener
$136K
Õigusosakond
$271K
Toote Disaini Juht
$296K
Programmi Juht
$128K
Värbaja
$199K
Tulu Operatsioonid
$95.2K
Küberturbe Analüütik
$81.1K
Koguhüvitised
$83.3K
UX Uurija
$95.3K
Riskikapitalist
$121K
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.4%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

SAP ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)

20%

AASTA 1

40%

AASTA 2

40%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

SAP ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 40% õigused omandatakse 2nd-AASTA (40.00% aastas)

  • 40% õigused omandatakse 3rd-AASTA (40.00% aastas)

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

34%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

SAP ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 34% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.50% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes SAP on Ärioperatsioonide Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $487,550. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SAP keskmine aastane kogutasu on $114,363.

Muud ressursid